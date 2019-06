Sénégal-Kenya : des changements attendus en attaque Des changements pourraient intervenir dans l’attaque des Lions du Sénégal, ce lundi, lors du match décisif contre le Kenya, en Coupe d’Afrique des Nations et qualificatif pour les huitièmes de finale. En tout cas, c’est qu’a semblé dire le sélectionneur national, Aliou Cissé, lors de sa conférence de presse de ce dimanche matin. « Je ne vous le cache pas, je suis en réflexion », a-t-il affirmé.

Rédigé par leral.net le Dimanche 30 Juin 2019 à 18:00 | | 0 commentaire(s)|

En tout cas, les mauvaises performances de Mbaye Niang à l’issue des deux premières journées ont été beaucoup plus soulevées en salle de conférence. L’attaquant sénégalais n’a jamais été aussi maladroit. Dans ce match capital, le Sénégal aura besoin de marquer pour pouvoir se qualifier. il faudra un grand Mbaye Niang au cas contraire, Cissé alignera peut-être Mbaye Diagne ou Konaté.

Présent également en conférence de presse aux côtés de son entraîneur, Sada Thioub est revenu sur sa première expérience africaine avant d’évoquer le match qui s’annonce très décisif pour les siens.



