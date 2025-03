Sénégal : L'ARTP annonce la suspension des numéros non identifiés, à partir du 31 mars prochain Rédigé par leral.net le Jeudi 13 Mars 2025 à 23:41 | | 0 commentaire(s)|

L’Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP) a publié un communiqué de presse ce 13 mars 2025 pour rappeler aux abonnés des opérateurs de téléphonie mobile (Orange, Yas, Expresso, Hayo et Promobile) l’importance de l’identification des numéros de téléphone.

L’ARTP insiste sur l’obligation légale pour chaque utilisateur de téléphone mobile de s’assurer que sa carte SIM est correctement enregistrée auprès de son opérateur. Une mesure qui vise, selon l’institution, à garantir la sécurité publique et la protection des consommateurs.

Une sanction progressive avant la coupure définitive

Dans son communiqué, l’ARTP annonce que les abonnés concernés doivent se conformer à cette exigence en se rendant dans les points de vente dédiés avec une pièce d’identité valide (Carte nationale d’identité ou passeport). Ceux qui ne s’y conformeraient pas verront leurs numéros restreints dès le 18 mars 2025 et totalement suspendus à partir du 31 mars 2025.

Le Directeur général de l’ARTP, M. Dahirou THIAM, a insisté sur la nécessité de cette mesure en affirmant que « la campagne d’identification obligatoire vise à renforcer la sécurité publique et la protection des consommateurs ».

Un appel à la mobilisation générale

L’ARTP appelle ainsi tous les usagers à se mobiliser pour éviter toute coupure de service. L’institution compte sur la collaboration des opérateurs et des abonnés pour mener à bien cette campagne d’identification, qui s’inscrit dans une démarche de régulation et de sécurisation du secteur des télécommunications au Sénégal.

La balle est désormais dans le camp des abonnés, qui ont jusqu’au 31 mars pour régulariser leur situation et éviter la suspension de leurs lignes.





Source : Source : https://www.jotaay.net/Senegal-L-ARTP-annonce-la-s...

