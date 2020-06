Sénégal: « L’Etat fonctionne. Il n’y a aucune vacance du pouvoir »

« L’Etat fonctionne. Il n’y a aucune vacance du pouvoir, il n’y a pas besoin d’intérim », a déclaré le ministre-conseiller en communication à la présidence de la République, Seydou Guèye.



Le service de la Communication de la Présidence est monté au créneau vendredi 26 juin, pour apporter des précisions suite à certaines rumeurs faisant du président de l’Assemblée nationale, Moustapha Niasse, le président de la République par l’intérim, durant les quatorze jours de quarantaine de Macky Sall.



Selon le ministre conseiller, « le président de la République continue à gérer, à partir de sa position de chef de l’Etat, de sa position de commandant de troupes qui sont en guerre contre le virus, à gérer la situation de façon la plus normale », a précisé Seydou Guèye



Le chef de l’Etat sénégalais Macky Sall s’est placé en quarantaine pour une durée de 14 jours, après avoir été en contact avec une personne testée positive à la Covid-19, selon un communiqué de la présidence sénégalaise lu mercredi sur la chaîne nationale RTS1.



« Le président de la République n’est pas malade. La certitude que nous avons aujourd’hui, est que le président de la République a été testé et les résultats sont négatifs », a conclu M. Guèye.



