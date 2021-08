Sénégal : L’autonomie financière des entreprises s’est améliorée de 5,1 points en 2019

Dans ce rapport consacré à l’analyse de la situation des entreprises formelles au Sénégal, l’agence souligne que leur autonomie financière s’est ainsi améliorée de 5,1 points en 2019 en s’établissant à 74,8% contre 69,7% en 2018, sous l’effet de la hausse de 18,3 points de celle des Bâtiments et travaux publics (Btp).



En revanche, la structure pilotée par Allé Nar Diop et qui livre les données définitives de 2018 et celles provisoires de l’année 2019, fait savoir dans la foulée que l’autonomie financière de ces entreprises a diminué de 4,7 points dans le commerce.



L’Ansd renseigne, par ailleurs, que la rentabilité économique s’est améliorée de 0,7 point en ressortant à 4,7% en 2019 contre 4,0% en 2018. De même, elle souligne enfin que la rentabilité financière s’est bonifiée de 2,5 points, passant de 1,6% en 2018 à 4,1% en 2019.

Bassirou MBAYE







Source : La tendance haussière de l’autonomie financière s’est maintenue. La révélation est de l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd). Elle en a fait écho dans sa dernière « Note d’analyse de la Banque de données économiques et financières » publiée en juillet dernier.Source : https://www.lejecos.com/Senegal-L-autonomie-financ...

