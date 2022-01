Sénégal – La dette publique franchit la barre des 10 mille milliards FCfa

La dette publique du Sénégal a passé le seuil des 10 000 milliards FCfa selon un rapport sur la situation économique et financière du pays publié par le ministère en charge de l'Economie. Selon le document, la dette publique de l'administration centrale est attendue à 10 295,3 milliards FCFA (17,7 milliards $) fin 2021, enregistrant ainsi une progression de 15,6% en une année. Ce seuil hisse le taux d'endettement à 67,3% du PIB, un niveau relativement élevé, même s'il reste en-deçà des 70% recommandés au sein de l'UEMOA.



Dans le détail, l'encours de la dette extérieure devrait s'établir à 8 606,9 milliards FCfa contre 1 688,4 milliards FCfa pour la dette intérieure. "S'agissant du service de la dette publique extérieure en 2021, il représenterait respectivement, 25,4% des recettes budgétaires et 22,7% des exportations de biens et services, contre des plafonds respectifs de 22% et 25% retenus dans le cadre de l'analyse de viabilité de la dette publique", note le rapport.



A titre de comparaison, un pays comme la Côte d'Ivoire enregistrait une dette publique de 18 881,6 milliards FCFA (32,5 milliards $) à fin juin 2021, ce qui représentait un ratio d'endettement de 49,1% du PIB. Dans la zone Franc CFA, l'autre poids lourd économique, le Cameroun, avoisinait un encours de près de 10 700 milliards FCFA (18,4 milliards $) au premier semestre. (Sikafinance)





