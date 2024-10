Sénégal : La pêche illégale coûte 150 milliards FCfa, chaque année Rédigé par leral.net le Mardi 22 Octobre 2024 à 18:56 | | 0 commentaire(s)|

Le Trésor public subit de lourdes pertes en raison de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), causant un manque à gagner annuel d’environ 150 milliards de francs CFA pour le pays. Cette information a été révélée par Birahim Seck, coordonnateur du Forum civil, et rapportée par […] Sénégal Atlanticactu/ Birahim Seck/ Saliou Ndong Le Trésor public subit de lourdes pertes en raison de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), causant un manque à gagner annuel d’environ 150 milliards de francs CFA pour le pays. Cette information a été révélée par Birahim Seck, coordonnateur du Forum civil, et rapportée par L’Observateur. « Ces pratiques de pêche non durable alimentent les flux financiers illicites par des moyens tels que la corruption, la criminalité économique et financière, ou encore la fraude généralisée », a précisé Seck lors d’un panel tenu à la conférence annuelle de l’Union africaine des avocats, le 17 octobre à Addis-Abeba, en Éthiopie. Sur le plan mondial, les pertes engendrées par ces pratiques sont évaluées entre 14 000 et 22 000 milliards de francs CFA, d’après Birahim Seck. En Afrique, ces pertes s’élèvent à environ 7000 milliards de francs CFA, a-t-il ajouté.



