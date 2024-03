Sénégal: Le Gouvernement dissous, Me Sidiki Kaba devient Premier ministre Rédigé par leral.net le Mercredi 6 Mars 2024 à 21:54 | | 0 commentaire(s)|

Le Chef de l'Etat sénégalais, Macky Sall, a dissous, ce mercredi 6 mars 2024, le Gouvernement. C'est à l'issue de la traditionnelle réunion du Conseil des ministres. Selon la télévision nationale Rts qui a donné l'information en cours de la grande édition de 20h, c'est Me Sidiki Kaba, jusqu'ici ministre de l'Intérieur, qui a été nommé Premier ministre du Sénégal en remplacement de Amadou Ba. M. Bâ est jusque là le candidat de la coalition majoritaire Bby à l'élection présidentielle 2024. S.GUEYE



Source : Source : https://lesoleil.sn/senegal-le-gouvernement-dissou...

