Sénégal : Le Ramadan démarre samedi prochain Selon l'Association sénégalaise pour la promotion de l'astronomie (Aspa), reprise par Les Echos, le mois du Ramadan démarre au Sénégal le samedi 25 avril prochain. Selon la même source, la lune ne sera pas observable à l'œil nu au Sénégal jeudi soir, à cause de sa faible surface éclairée et de la proximité apparente avec le Soleil au moment de son coucher.

Rédigé par leral.net le Mardi 21 Avril 2020 à 08:10 | | 0 commentaire(s)|

Par contre, le vendredi 24 avril, la lune se couchera à 20h42, soit 1h17mn après le soleil qui se couche à 19h25. Elle sera alors âgée de 1j 17h et sa surface éclairée sera de 2,78%. Elle sera facilement observable à l'œil nu partout à travers le Sénégal, selon l'Aspa.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos