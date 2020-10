Sénégal: Le cancer tue 4900 personnes par an

Les chiffres sur le cancer sont effarants. Cette maladie tue chaque année près de 5 000 personnes au Sénégal, comme l’a rappelé l’oncologue Ndèye Marième Diagne qui a animé un panel, organisé par les cellules genre des sphères ministérielles de Diamniadio pour sensibiliser sur les méfaits la maladie., rapporte Rewmi.



«Chaque année le Sénégal enregistre 6 800 nouveaux cas et 4 900 décès», a ainsi affirmé la cheffe du Service de médecine polyvalente à l’hôpital Principal. «Nos malades viennent souvent alors qu’elles sont à des stades avancés», a-t-elle regretté, assurant toutefois disposer d’un «arsenal thérapeutique qui permet de prendre en charge tout malade à n’importe quel stade». Cela dit, elle a exhorté entre autres au diagnostic pour une détection précoce, à l’auto palpation en ce qui concerne le cancer du sein. L’oncologue a par ailleurs souligné l’effet du tabac et de l’alcool sur les risques de cancer. «24% des morts par cancer sont liés au tabac et 7% à l’alcool», a-t-elle ainsi noté.

