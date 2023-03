Sénégal : Le déficit commercial connaît une aggravation de 146,7 milliards FCFA au mois de décembre

Selon l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) qui donne l’information, cette situation résulte de la bonne tenue des importations (+103,7 milliards de FCFA) et un repli des exportations (-43,0 milliards de FCFA).



La baisse de la valeur des ventes vers l’extérieur est sous l’effet de l’amoindrissement de ceux des produits de la mer (-40,1 milliards de FCFA), des produits pétroliers (-8,7 milliards de FCFA), des autres produits (-7,4 milliards de FCFA) et de l’or non monétaire (-4,0 milliards de FCFA).



Pour ce qui est de l’augmentation des importations, elle est portée par celles des matériels de transport (+104,4 milliards de FCFA), du froment et méteil (+11,6 milliards de FCFA), des ouvrages en métaux (+10,0 milliards de FCFA) ainsi que des machines et appareils à moteurs (+9,0 milliards de FCFA).



Sur les douze mois de l’année sous revue, la même source indique que le solde commercial se chiffre à -3 986,0 milliards de FCFA contre -2 523,3 milliards de FCFA l’année précédente.



Bassirou MBAYE

Source : https://www.lejecos.com/Senegal-Le-deficit-commerc...