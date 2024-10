Sénégal : Le gouvernement œuvre pour un secteur de la micro finance ‘’inclusif et performant’’

Mamadou Ndiaye qui présidait l’assemblée générale annuelle de l’Association professionnelle des systèmes financiers décentralisés (Apsfd) a assuré aux acteurs de la microfinance que ‘’le ministère sera à leurs côtés dans cette quête de contribution plus accrue au financement de l’économie’’.



‘’Je voudrais, à cet égard, confirmer notre disponibilité à maintenir notre soutien actif, dans les perspectives qui s’ouvrent à nous tous’’, a ajouté M. Ndiaye.



Pour illustrer cet accompagnement, il a rappelé que le ministère, à travers la direction de la microfinance et de l’inclusion financière vient de réaliser une importante étude sur ‘’le passage à la société coopérative au regard de la nouvelle loi portant réglementation de la microfinance dans l’Umoa’’.



A l’en croire, cette étude vise à faciliter une adaptation régulière, ainsi qu’une application intelligente et efficace des nouveaux mécanismes et dispositions prévus par la nouvelle réglementation.



‘’Nous devons poursuivre nos efforts pour optimiser nos interventions au regard des enjeux stratégiques et des priorités inscrites dans le nouveau référentiel des politiques publiques -vison Sénégal 2050-‘’ », a déclaré M. Ndiaye.



Il a rappelé que les orientations déclinées dans ce référentiel nous exigent tous à porter une plus grande attention dans la satisfaction des besoins légitimes exprimés par les populations qui entreprennent ou qui veulent entreprendre dans l’optique d’une accélération de la croissance économique, mais également la lutte contre le chômage des jeunes et la précarité.



C’est pourquoi, a-t-il dit, il est attendu le renforcement des interventions des acteurs du secteur dans l’accompagnement des politiques publiques dont l’objectif est de mettre la microfinance au service de l’Économie Sociale et Solidaire.



Bassirou MBAYE



Le directeur du cabinet du ministre en charge de la microfinance et de l’économie sociale et solidaire a indiqué le samedi, 26 octobre 2024 à Dakar, qu’ils entendent ‘’inlassablement apporter une contribution de qualité dans la construction d’un secteur de la micro finance inclusif et performant, au service des populations et des acteurs de l’Économie Sociale et Solidaire’’.Source : https://www.lejecos.com/Senegal-Le-gouvernement-oe...