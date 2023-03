Sénégal : Les femmes médecins pour des réaménagements du congé de maternité Rédigé par leral.net le Vendredi 31 Mars 2023 à 22:36 | | 0 commentaire(s)|

L'association des femmes médecins du Sénégal (Afems) a organisé samedi 25 mars à Dakar, un panel sur le thème suivant : « Congé de maternité au Sénégal : Enjeux et Perspectives ». Cette activité entre dans le cadre du plaidoyer qu'elle mène pour revoir à la hausse la durée du congé que les femmes prennent après l'accouchement. La grossesse et l'accouchement constituent des périodes de bouleversement très intense de la physiologie de la femme et induisent des risques non négligeables à prendre en considération. Forte de ce postulat, l'association des femmes médecins du Sénégal (Afems) cherche des solutions pour amoindrir ces risques. C'est la raison pour laquelle, elle a organisé ce panel qui a réuni des gynécologues-obstétriciens, des pédiatres, des médecins du travail et des acteurs du monde socio-professionnel autour d'une table pour porter la réflexion sur la problématique de la révision du congé de maternité. Présidente de l'Afems, Pr Fatou Samba Ndiaye a expliqué que le Code du Travail fixe la durée du congé de maternité à quatorze semaines consécutives dont six avant et huit après l'accouchement, mais qui peuvent être prolongées de trois semaines sur avis médical. Par contre, elle s'est demandée ce que propose la loi pour les femmes qui ont été malades durant toute la grossesse ou qui ont eu des grossesses difficiles, voire celles qui ont eu des enfants mal formés à la naissance ou les femmes qui vivent seules.

Des réponses à tous ces questionnements feront l’objet d’un mémorandum qui sera soumis aux autorités compétentes pour voir comment aider ces femmes qui sont dans des situations de précarité. Pr Fatou Samba Ndiaye a constaté que dans certains pays, notamment européens, la durée du congé de maternité peut varier de 16 à 46 semaines selon les circonstances. Ce qui lui a fait dire que la durée du congé de maternité au Sénégal est donc très peu variable et ne tient pas en compte de nombreux paramètres dont le nombre et le type de grossesses et l’issue de l’accouchement. Ce panel a aussi servi à faire l’état des lieux des textes actuels sur la maternité et de leur application et à identifier ensuite les problèmes rencontrés ainsi que les risques encourus par les femmes et les enfants dans la période de la grossesse et de l’accouchement et du post partum. L’avis des acteurs du monde socio-professionnel sur le thème a également été recueilli.

L’Afems a finalement proposé des réaménagements de la durée du congé de maternité au Sénégal pour une meilleure prise en compte du contexte actuel. Elle a aussi suggéré la garde des enfants par la mise en place de crèches dans les entreprises pour le bien être des femmes et enfants et une meilleure productivité. Le haut conseiller Aliou Dia qui a représenté la présidente du Haut conseil des collectivités territoriales (Hcct) Aminata Mbengue Ndiaye, a promis de transmettre ce plaidoyer à cette dernière afin que le Hcct puisse s’impliquer dans ce plaidoyer. Abdou DIOP



