Sénégal : Les investissements en publicité audiovisuelle de novembre et décembre 2022, en hausse de 63,7% Rédigé par leral.net le Samedi 4 Février 2023 à 11:20 | | 0 commentaire(s)| Sur la période novembre-décembre 2021, les investissements publicitaires audiovisuels s’étaient chiffrés à 5,8 millions de dollars. Sur la même période, en 2022, les dépenses publicitaires audiovisuelles ont augmenté de 63,7% selon les mesures du cabinet Omedia.

Au Sénégal, en novembre et décembre 2022, les annonceurs ont dépensé 9,6 millions de dollars en publicités, soit 63,7% de plus que sur la même période en 2022. L’information a été fournie par le cabinet Omédia qui analyse les marchés publicitaires de plusieurs pays africains, sur une base régulière.



Selon le média spécialisé Adweknow, cette croissance est essentiellement due à l’effervescence de la Coupe du monde, diffusée par la chaîne publique RTS 1.



L’étude inclut également les revenus publicitaires des autres chaînes locales 2STV, TFM, SENTV et WALFTV. Omedia mentionne également que les principaux annonceurs sur la période, ont été les opérateurs télécom et les plateformes de paris sportifs.











Ecofin



Accueil Envoyer à un ami Partager