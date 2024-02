Sénégal : Les prix à la consommation ont régressé de 1,2% en novembre 2023

Cette baisse est tirée principalement par la chute de 2,5% des prix des fonctions « Produits alimentaires et boissons non alcoolisées » et, dans une moindre mesure, des « Boissons alcoolisées, tabac et stupéfiant » qui ont connu un repli de 0,2%.



En rythme annuel, la structure dirigée par Aboubacar Sédikh BEYE fait savoir, dans son rapport mensuel intitulé « Repères statistiques », que les prix se sont renchéris de 0,9%.

