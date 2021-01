Sénégal : Les productions minières désormais présentées en valeur

L’activité d’extraction minière, au mois d’octobre 2020, désormais présentée en valeur, est marquée par une baisse simultanée de la valeur de la production d’attapulgite, de phosphate de chaux et de sel marin iodé comparativement au mois précédent. En glissement annuel, les productions de phosphate de chaux et de sel marin iodé ont chuté.



L’Ansd note dans sa dernière publication sur les « repères statistiques » que la production d’attapulgite a valu 229,1 millions de francs Cfa au mois d’octobre 2020 contre 807,8 millions au mois précédent soit une chute de 0,7% en variation mensuelle.



La production de sel marin iodé quant à elle, est estimée à 631,1 millions Cfa en octobre dernier contre 750,5 millions le mois précédent représentant ainsi une baisse mensuelle de 0,2%. Comparée à celle de la période correspondante de 2019 (711,5 millions Cfa), l’Ansd fait ressortir une chute de 11,3%.



Dans la foulée, l’agence note que pour ce qui est du phosphate de chaux, la valeur de la production a connu une baisse mensuelle de 0,2% en passant de 4,1 millions de francs Cfa au mois de septembre 2020 contre 3,4 millions Cfa en octobre. Aussi, indique-t-elle, cette baisse de la valeur de la production s’est opérée par rapport à la même période de 2019 où elle se situait à 3 440,6 millions Cfa, soit un repli de 99,9%.

Bassirou MBAYE







Source : L'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) est passée à la publication officielle de l'Indice harmonisé de la production industrielle (Ihpi), et de l'Indice des prix à la production industrielle (Ippi) rénovés base 2015 depuis septembre 2020. Les productions minières sont désormais présentées en valeur.

