Sénégal : Les ratios d’exploitation bancaire sont globalement au vert en 2023

Rédigé par leral.net le Lundi 30 Décembre 2024 à 09:37 | | 0 commentaire(s)|

Le taux de rentabilité des actifs (ROA), qui détermine le rapport entre le résultat net et le total des actifs, ressort à 1,60% au terme de l’exercice sous revue, contre 1,2% un an auparavant.



Le coefficient de rentabilité (ROE), qui renseigne sur le rendement des capitaux propres par rapport au résultat net, a progressé de 1,40% en se hissant à 16,10% à fin 2023, contre 14,70% en 2022.



Le taux de marge nette, qui mesure la profitabilité bancaire en rapportant le résultat net au PNB, a augmenté de 12,2%, pour atteindre 37,20% au 31 décembre 2023 contre 25,00%, un an plus tôt.

Lejecos Magazine





Source : Le coefficient de rentabilité (ROE) qui rapporte l’ensemble des coûts d’exploitation et de structure (charges générales d’exploitation, dotations aux amortissements et aux provisions sur immobilisations corporelles et incorporelles) au Produit Net Bancaire (PNB), a connu une baisse de 1,9% en se situant à 56,80% à fin 2023, contre 58,70% en 2022.Source : https://www.lejecos.com/Senegal-Les-ratios-d-explo...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook