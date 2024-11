Sénégal : Mamadou Moustapha Bâ, ancien Ministre de l’Economie et des Finances nous a quitté

Rédigé par leral.net le Lundi 4 Novembre 2024 à 21:02 | | 0 commentaire(s)|

Ce natif de Nioro du Rip, ingénieur des travaux de planification de son état, a gravi tous les échelons depuis sa sortie de l’ENEA en 1991. L’ancien ministre de l’Economie, des Finances et du Plan, traine une réputation de technocrate compétent, doté d’une riche expérience dans le domaine des finances publiques.



Discret et efficace, comme le veut la position qu’il occupait, il ne manquait pas d’éclairer de sa science les plénières de l’Assemblée nationale ; rares moments où il se livrait à l’exercice de la prise de parole publique.



Il laisse le souvenir d’un homme courtois, très ouvert à la presse pour, à chaque fois que de besoin, partager sa passion pour l’économie de ce pays pour qui il a tout donné, même quand sa santé lui recommandait de mettre la pédale douce.



Au moment où notre pays traverse une période difficile sur le plan économique, il n’avait pas manqué de relever lors du dernier vote de la loi de finance 2023-2024 que « notre budget était ambitieux et réaliste, car il consolidait les bases de l’émergence » avec un grand optimisme.

Le Sénégal vient de perdre un grand commis de l’Etat.

Lejecos présente à sa famille et à ses parents ses condoléances émues.

Ismaila BA





Source : La nouvelle est tombée en cet après-midi du lundi 04 novembre 2024. Mamadou Moustapha Ba, le dernier Ministre de l'Economie, des finances et du Plan du gouvernement de Sidiki Kaba n’est plu.Source : https://www.lejecos.com/Senegal-Mamadou-Moustapha-...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook