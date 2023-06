Sénégal / Manifestations : La fédération de football suspend toutes les compétitions !

Pas de match de football sur toute l’étendue du territoire national. Après une suspension provisoire des compétitions, la mesure a été élargie à l’ensemble des ligues du football. La FSF a évoqué la situation sociopolitique tendue, pour justifier la mesure rendue publique via le communiqué ci-dessous…



« La Fédération Sénégalaise de Football porte à la connaissance des Présidents de la Ligue de Football Amateur (LFA), de la Ligue de Football Professionnel (LSFP), des Présidents de ligues régionales de football et des Présidents de clubs que compte tenu de la situation sécuritaire qui prévaut dans le pays et sur instructions de l'autorité hiérarchique, toutes les compétitions de football sont suspendues jusqu'à nouvel ordre sur toute l'étendue du territoire national.

La Fédération Sénégalaise de Football compte sur la collaboration de tout un chacun pour le respect strict de la présente mesure. »

www.dakaractu.com

