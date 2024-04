Sénégal- Mauritanie : Un modèle réussi de coopération économique

Selon le Bureau d’information gouvernementale (Big), le Sénégal et la Mauritanie ont signé, en février 2020, un protocole d’accord en matière de collaboration entre les services en charge de la lutte contre les ennemis des cultures transfrontaliers et les mesures à prendre dans le domaine des politiques d’appui et de subvention en intrant et produits agricoles.



«Un acte fort qui entre dans le cadre du renforcement des liens économiques et du développement du secteur agricole au niveau des deux pays. Et depuis le 23 octobre 2015, un protocole d’accord de coopération a été signé, à Dakar, entre les deux ministères en charge de l’agriculture », renseigne le Big dans son bulletin consacré à la revue de la coopération entre les deux pays.



Les questions fiscales figurent également au centre de la coopération entre le Sénégal et la Mauritanie. Les deux pays ont, selon le Big, signé plusieurs accords allant notamment dans ce sens. C’est le cas de la convention bilatérale en vue d’éliminer la double imposition et de lutter contre l’évasion fiscale, signée le 09 janvier 1971 et entrée en vigueur le 1er janvier 1973. Et pour se doter d’un projet de Convention aligné aux nouvelles normes internationales, les deux parties ont convenu, lors de la 13e session de la grande commission mixte de coopération entre la République islamique de Mauritanie et la République du Sénégal, tenue à Nouakchott les 02 et 03 février 2024, de la mise en place d’un comité mixte paritaire chargé de l’élaboration.



Le Sénégal et la Mauritanie sont également liés par une Convention relative au régime fiscal applicable aux entreprises en charge de l’exécution des marchés communs du pont de Rosso, signée le 18 février 2020. A cela, s’ajoute la signature, le 09 février 2018, d’un accord de coopération inter-Etats portant sur le développement et l’exploitation des réservoirs du Champ Grand Tortue/Ahmeyim et de son acte additionnel, relatif au régime fiscal et douanier applicable aux sous-traitants, signé le 21 décembre 2018.



Pour renforcer le dispositif existant, il a été recommandé, lors de la 13e session de la grande commission mixte de coopération entre la République islamique de Mauritanie et la République du Sénégal, tenue à Nouakchott les 02 et 03 février 2024, la mise en place d’un comité technique mixte de coopération douanière chargé de continuer les discussions en vue d’aboutir à un accord de coopération couvrant de manière transversale tous les domaines douaniers.



Le Big souligne que le secteur de l’élevage reste l’une des meilleures preuves de l’exemplarité de la coopération entre le Sénégal et la Mauritanie. En plus de la transhumance entre les deux pays, l’approvisionnement du Sénégal en moutons pour la Tabaski reste l’un des points forts dans les échanges entre les deux Nations. D’ailleurs, pour un meilleur déroulement des opérations futures, les deux Parties avaient recommandé, en février 2024, l’opérationnalisation du Comité de suivi de l’opération Tabaski mis en place. Il faut aussi noter que les deux pays ont stabilisé un projet de programme exécutoire de l’accord réglementant la transhumance entre les deux pays et du protocole d’accord de coopération dans le domaine de la santé animale, de la santé publique vétérinaire et des productions animales.



