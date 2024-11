Sénégal : Moins de 50 % des écoles de santé disposent d’une autorisation d’ouverture Rédigé par leral.net le Vendredi 22 Novembre 2024 à 18:04 | | 0 commentaire(s)|

Un audit réalisé par le ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation (MESRI) depuis novembre 2023 et remis au ministre de la Santé le 19 novembre 2024 révèle que, parmi les 136 écoles de formation en sciences de la santé (EFSS) au Sénégal, seules 73 disposent d'une autorisation d'ouverture. Cette absence d'autorisation pourrait avoir des répercussions directes sur la qualité de la formation et l'avenir des étudiants. D'après le rapport consulté par L'Observateur, Dakar représente le principal centre de formation en sciences de la santé, comptant 71 établissements sur les 136 audités, soit 52,20 %. Cependant, plusieurs institutions opèrent sans avoir obtenu l'autorisation officielle d'ouverture des ministères concernés : celui de la Santé et de l'Action Sociale (MSAS), de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation (MESRI) ou de la Formation Professionnelle (MFP), dont 51,22 % sont des établissements privés.



Source : Source : https://atlanticactu.com/senegal-moins-de-50-des-e...

