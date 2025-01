Sénégal : Naissance d’une nouvelle Autorité de régulation des médias Rédigé par leral.net le Vendredi 24 Janvier 2025 à 14:00 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu/ Régulation des médias/ Saliou Ndong Le Ministère de la Communication, en partenariat avec le Conseil National de Régulation de l’Audiovisuel (CNRA), a présenté un avant-projet de loi pour la création d’une nouvelle autorité administrative indépendante qui régulera les médias. Cette démarche vise à renforcer la régulation des plateformes numériques, des réseaux sociaux, ainsi […] Sénégal Atlanticactu/ Régulation des médias/ Saliou Ndong Le Ministère de la Communication, en partenariat avec le Conseil National de Régulation de l’Audiovisuel (CNRA), a présenté un avant-projet de loi pour la création d’une nouvelle autorité administrative indépendante qui régulera les médias. Cette démarche vise à renforcer la régulation des plateformes numériques, des réseaux sociaux, ainsi que des médias traditionnels et en ligne, avec pour objectif de garantir la diffusion de contenus de qualité respectant les normes éthiques et le droit à l’information. « Sans une régulation appropriée, les plateformes numériques et l’intelligence artificielle peuvent poser de graves risques, notamment en favorisant la propagation de discours haineux et de désinformation », a mis en garde le ministre de la Communication, Alioune Sall. De son côté, le président du CNRA, Mamadou Oumar Ndiaye, a souligné l’importance d’une régulation qui s’applique à tous les types de médias, sans distinction. Cette nouvelle autorité aura pour mission principale de promouvoir une information fiable et de protéger les citoyens des dérives liées aux médias numériques et aux nouvelles technologies.



Source : Source : https://atlanticactu.com/senegal-naissance-dune-no...

Accueil Envoyer à un ami Partager