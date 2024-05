Sénégal-Nigeria : Le contenu local dans le secteur pétrolier et gazier au cœur des relations

Selon le Bureau d’information gouvernemental (Big), les hydrocarbures constituent l’un des domaines qui se sont le plus illustrés ces dernières années dans les échanges entre Dakar et Abuja. «En effet, pour développer son industrie pétrolière et gazière, notamment en ce qui concerne le contenu local, le Sénégal s’est inspiré de l’expérience nigériane. C’est le sens du protocole d’accord conclu entre l’Agence nationale de surveillance du contenu local du Sénégal (Cnscl) et le Conseil nigérian de suivi du développement du contenu local (Ncdmb). Un texte important qui vise à approfondir le contenu local dans le secteur pétrolier et gazier du Sénégal », renseigne le Big.



Les échanges commerciaux, explique le Big, constituent l’autre vitrine des excellentes relations entre Dakar et Abuja. «Le Nigéria, rappelons-le, reste le principal fournisseur du Sénégal en pétrole brut avec 99,9% du montant des importations totales de ce produit », révèle le Big. Il informe qu’en Afrique, le Nigéria figure sur la liste des principaux fournisseurs du Sénégal en 2022 avec un montant estimé à 331,2 milliards FCFA. «Dans la zone Cedeao, Abuja garde la même place avec 68,7% des exportations vers le Sénégal. Il faut aussi souligner que le Nigéria reste un client important pour notre pays, avec des exportations estimées à 16,3 milliards FCFA en 2022 contre 12,2 milliards en 2021 », détaille le Big dans sa publication.



Avec le Ghana, le Big soutient que le Sénégal entretient également des relations bilatérales solides. Selon le Big, comme il l’a fait avec le Nigéria, le Sénégal a hissé l’exploitation des ressources pétrolières et gazières au centre de ses relations avec le Ghana.



«Le Ghana demeure également un partenaire commercial important pour le Sénégal. Ses exportations vers notre pays sont évaluées à 43,6 milliards FCFA, soit 9,0% en 2022. Ce qui en fait l’un des principaux fournisseurs du Sénégal dans la zone CEDEAO, derrière le Nigéria (331,2 milliards FCFA, soit 68,7%) et la Côte d’Ivoire (72,8 milliards FCFA, soit 15,1%).



Ces pays détiennent à eux seuls 92,8% des importations du Sénégal venant des pays de la Cedeao (Nace 2022). Inversement, les exportations du Sénégal vers le Ghana sont estimées à 21,2 milliards FCFA en 2022 contre 14 milliards FCFA en 2021 », détaille le Big.

