Sénégal : Nous sommes 18.032.473 Rédigé par leral.net le Mardi 31 Octobre 2023 à 15:08 | | 0 commentaire(s)|

Le Sénégal compte 18.032.473 habitants en 2023. Les femmes représentent 50,6 % de cet effectif. Selon les statisticiens et démographes de l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD), la moitié de la population du pays est âgée de moins de 19 ans. La population sénégalaise est passée de 13.508.715 habitants en 2013 […] Le Sénégal compte 18.032.473 habitants en 2023. Les femmes représentent 50,6 % de cet effectif. Selon les statisticiens et démographes de l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD), la moitié de la population du pays est âgée de moins de 19 ans. La population sénégalaise est passée de 13.508.715 habitants en 2013 à 18.032.473 habitants en 2023, avec une hausse de 4.523.758, souligne Ababacar Sédikh Bèye, directeur général de l’ANDS. O.B



Source : Source : https://lesoleil.sn/senegal-nous-sommes-18-032-473...

Accueil Envoyer à un ami Partager