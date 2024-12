Sénégal : Ousmane Sonko Annonce l’abrogation de la loi d’amnistie de 2024 Rédigé par leral.net le Vendredi 27 Décembre 2024 à 14:19 | | 0 commentaire(s)|

Le Premier ministre Ousmane Sonko a annoncé, lors de sa déclaration de politique générale ce vendredi 27 décembre devant les députés, le dépôt d’un projet de loi visant à abroger la loi d’amnistie qui avait permis sa libération, ainsi que celle du président Bassirou Diomaye Faye, tout en effaçant les crimes commis entre 2021 et 2024 sous le régime de Macky Sall.





« Il sera proposé à votre illustre assemblée un projet de loi rapportant la loi d’amnistie votée le 6 mars 2024 par la précédente législature, afin que toute la lumière soit faite et que les responsabilités soient établies, quel que soit le bord concerné. Il ne s’agit pas ici de chasse aux sorcières », a affirmé le Premier ministre avec fermeté.

Ousmane Sonko a tenu à préciser : « Aucun sentiment de revanche ne nous anime, loin de là ! Il s’agit uniquement de justice, ce pilier fondamental sans lequel aucune paix sociale ne peut être garantie. »





