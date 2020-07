Sénégal - Pétrole - Les Russes engloutissent 40% de Cairn Energy «Entrer dans le projet avec des réserves déjà explorées à un stade précoce de leur développement s’inscrit pleinement dans notre stratégie et nous permet de renforcer notre présence en Afrique de l’Ouest.

Rejoindre le projet avec des partenaires internationaux qualifiés nous permettra d’acquérir une expérience supplémentaire dans le développement de champs offshore dans la région», a réagi Vagit Alekperov, puissant président de la Compagnie.



Hier, les russes ont annoncé que leur compagnie pétrolière Lukoil, a conclu le rachat des 40% de Cairn Energy à Rufisque Offshore, Sangomar Offshore et Sangomar Deep Offshore, pourrait bien être, avec ces acquisitions, un nouvel acteur majeur dans le secteur pétrolier du Sénégal.



