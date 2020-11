Sénégal : Plongeon de l’activité de production du papier et carton, travaux d’impression et reproduction d’enregistrement au mois de septembre

Rédigé par leral.net le Jeudi 19 Novembre 2020

Selon l’Agence nationale de la statistique et de la démographie(Ansd), l’activité de production du papier et du carton, travaux d’impression et reproduction d’enregistrement s’est détériorée (-67,1%) au mois de septembre en variation annuelle.

Selon la même source, cette contreperformance est attribuable à la chute de la production de papier et carton. En revanche, sur les neuf premiers mois de 2020, la production totale s’est redressée de 3,6% comparativement à celle de la période correspondante de 2019.

Oumar Nourou







