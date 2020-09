Sénégal : Plongeon de l’activité du Port Autonome de Dakar au mois de juin

Rédigé par leral.net le Lundi 21 Septembre 2020 à 10:46 | | 0 commentaire(s)|

L’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) qui livre ses données, montre en détails que les débarquements au Port autonome de Dakar ont concerné 1 082,0 mille tonnes au mois de juin dernier contre 1 354,6 mille tonnes le mois précédent soit une baisse mensuelle de 20,1%. Par rapport au mois de juin 2019 durant lequel les débarquements ont atteint 1 153,3 mille tonnes, l’agence relève également une chute de 6,2%.



Concernant les embarquements, l’Ansd indique qu’ils ont porté sur 374,0 mille tonnes à la période sous revue contre 377,9 mille tonnes un mois avant, représentant ainsi une légère régression de -1,0% en variation mensuelle. Comparés au mois de juin de l’année précédente avec des embarquements qui ont porté sur 462,4 mille tonnes, l’on note un repli de 19,1%.



Au total, il est relevé une chute de 16,0% de l’activité au niveau du Pad au mois de juin. En effet, le cumul est passé de 1 732,5 mille tonnes au mois de mai à 1 456,1 mille à juin. Sur une variation annuelle, il est aussi noté un repli 9,9%.

Bassirou MBAYE





Source : En juin 2020, l’activité du Port Autonome de Dakar s’est repliée de 16,0% comparée au mois précédent. Cette situation fait suite aux baisses enregistrées dans les débarquements (-20,1%) et les embarquements (-1,0%). Par rapport à la période correspondante de l’année précédente, l’activité portuaire a aussi ralenti de 9,9%, suite aux replis enregistrés aussi bien sur les embarquements (-19,1%) que sur les débarquements (-6,2%).Source : https://www.lejecos.com/Senegal-Plongeon-de-l-acti...

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos