Sénégal : Plus de 127 milliards FCfa par an, pour les importations d'huiles et de graisses

Sénégal Atlanticactu/ Importation d'huile/ Saliou Ndong Il a insisté sur la nécessité pour l'État sénégalais, par l'intermédiaire du ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, de veiller à ce que les producteurs et agriculteurs puissent tirer un revenu décent de leurs activités. Le conseiller technique a ajouté que le ministère doit porter une attention particulière aux acteurs du secteur agricole. Le gouvernement, à travers le ministère concerné, s'efforce de mettre en place des mesures permettant aux producteurs de vivre dignement de leur travail.



Source : Source : https://atlanticactu.com/senegal-plus-de-127-milli... Sénégal Atlanticactu/ Saliou Ndong

