Sénégal : Plus de 300 000 doses de vaccins Sinopharm réceptionnées Rédigé par leral.net le Mercredi 28 Juillet 2021 à 00:56 | | 0 commentaire(s)|

Le ministre de la Santé et de l’Action sociale a réceptionné mardi à l’Aéroport international Blaise Diagne un lot de 332.118 doses du vaccin Sinopharm, a appris l’APS de source officielle. ’’Une acquisition de l’Etat du Sénégal qui vise à accélérer le processus de vaccination’’, a salué le ministère sur son compte twitter.



Il s’agit du troisième lot de vaccins Sinopharm réceptionné par les autorités depuis le lancement de la campagne de vaccination, le 23 février dernier.



’’Nous avons réceptionné cet après-midi 332118 doses de vaccin de Sinopharm et 136.800 doses de Johnson And Johnson. La stratégie de vaccination se poursuit afin de protéger au maximum la population. Stop COVID, ensemble nous vaincrons’’, a tweeté Abdoulaye Diouf Sarr.



Quelque 656.250 personnes ont reçu au moins une dose de vaccin contre le nouveau coronavirus depuis le début de la campagne nationale de vaccination, a annoncé mardi le ministère de la Santé et de l’Action sociale.



La flambée des nouveaux cas de contaminations au nouveau coronavirus a engendré une ruée vers les lieux et sites de vaccination notamment à Dakar, épicentre de l’épidémie. (APS)









Source : Source : https://www.impact.sn/Senegal-Plus-de-300-000-dose...

