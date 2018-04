Sénégal : ‘‘Reverse factoring’’, la nouvelle plate-forme de financement alternative pour les PME (TIC Mag) – Au Sénégal, les Petites et moyennes entreprises (PME), les petites et moyennes industries (PMI), les très petites entreprises (TPE) et très petite industrie (TPI) ont désormais à leur disposition une plateforme de financement alternatif qui leur permettra de contourner les lourdeurs du système classique.

En effet, la société panafricaine d’investissement, M&A Capital, et l’Agence de développement et d’encadrement des petites et moyennes entreprises ont annoncé le 26 avril 2018 à Dakar, le lancement du projet «reverse factoring» ou «affacturage inverse», via une joint-venture dénommée M&A Fintech.

D’après le journal Financial Afrik qui révèle l’information, ce projet a pour objectif principal de renforcer la capacité de financement de ces structures sur l’économie sénégalaise, à travers une amélioration de la capitalisation, du Besoin en Fond de Roulement (BFR) et de la gestion de la trésorerie à court terme. Ceci grâce à une mise en place d’une plateforme tripartite sécurisée entre banques, fournisseurs (PME, PMI…) et donneur d’ordres (grandes entreprises).

De manière pratique, la stratégie est que les grandes entreprises utilisent leurs qualités de signatures pour aider les PME à obtenir auprès des banques, une réduction des délais de paiements des factures (de 3 mois en moyenne à 48 H). Ce qui pourrait contribuer positivement au développement des PME et PMI.









Ecrit par TIC Mag



