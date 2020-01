Sénégal: Situation économique et financière au terme de la gestion 2019

Rédigé par leral.net le Mardi 21 Janvier 2020 à 22:04 | | 0 commentaire(s)|

1. ECONOMIE

Le Sénégal affiche une bonne santé économique et financière au terme de la gestion 2019. L’Economie a continué à être extrêmement dynamique, avec une croissance économique de plus de 6%. Cette croissance s’est accompagnée d’une très faible inflation, de 1%, loin du seuil de 3% fixé par les critères de convergence de l’UEMOA. Le déficit budgétaire a été ramené à 3% et le déficit du compte courant de la balance des paiements, se situe à 7%.



2. BUDGET



La gestion budgétaire 2019 a été performante du fait de l’atteinte de nos objectifs de recettes et de l’exécution satisfaisante des dépenses. Le taux d’exécution du budget a été de 98,4%. C’est 2,3 points de plus que l’année 2019.

Les principaux enseignements tirés sont :

• La prépondérance des dépenses d’investissement ;

• Une rationalisation des dépenses de fonctionnement qui ont connu un recul de 2 points de pourcentage par rapport à 2018 ;

• Une masse salariale sous contrôle et une maîtrise de la dette ;

• Une année « sociale » où s’est poursuivie intensément l’exécution des six (6) marqueurs sociaux du président de la République. Il s’agit du Programme d’Urgence de Développement Communautaire (PUDC), du Programme National des Bourses de sécurité familiale (PNBSF), de la Couverture Maladie Universelle (CMU), du Programme de Modernisation des Villes (PROMOVILLES), du Programme d’Urgence et de Modernisation des Axes et Territoires Frontaliers (PUMA) et de la Délégation à l’Entreprenariat Rapide (DER).



3. TRESORERIE



Pour le paiement de ces dépenses, les ressources de trésorerie nécessaires ont été totalement mobilisées et ont connu une progression annuelle de 463,3 milliards FCFA en valeur absolue et de 14,3% en valeur relative. Nous avons même eu un surfinancement qui a permis le report sur la gestion 2020, d’un solde de trésorerie mobilisable au 1er janvier sur les comptes du Trésorier général de l’Etat du Sénégal, d’un montant d’environ 145 milliards FCFA.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos