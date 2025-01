Sénégal : Sur une variation annuelle, les exportations de ciment ont baissé de 19,1% à fin octobre

Selon l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) dans sa dernière publication « Repères Statistiques-Octobre » , à fin octobre 2024 , la production de ciment a légèrement rebondi (+0,8%) en variation mensuelle, dans la même dynamique que les ventes locales (+11,8%) et les exportations (+1,1%) de ciment.

Comparées à un an auparavant, note la même source, les exportations (-19,1%) ainsi que la production (-3,6%) de ciment baissent en octobre 2024. En revanche, les ventes locales de ciment s’améliorent de 3,6% sur la période.

Adou FAYE

Source : https://www.lejecos.com/Senegal-Sur-une-variation-...