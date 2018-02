Sénégal/Technologie : La première voiture solaire fabriquée par des étudiants ! Auto-gazelle, c’est le nom de la nouvelle invention des étudiants de l’École Supérieure Polytechnique de Dakar (ESP).

Rédigé par leral.net le Samedi 24 Février 2018 à 18:55 | | 0 commentaire(s)|

En effet, les étudiants de cette école avaient pour défi de construire une « voiture utilitaire, qui roule sans carburant, sans faire de bruit et qui ne pollue pas l’environnement ».



Et c’est chose faite, ils ont réussi à mettre sur pied une voiture solaire »Auto-gazelle ». Encore à l’état de maquette, »Auto-gazelle » pourrait très prochainement rouler au Sénégal.



L’école supérieure polytechnique de Dakar, plus connue par sous l’acronyme ESP est une école de formation professionnelle placée sous la tutelle du ministère de l’Enseignement supérieur du Sénégal.

Elle a été fondée en mai 1964. Elle est rattachée à l’université Cheikh Anta Diop (UCAD) de Dakar mais est dotée de la personnalité juridique et d’une autonomie financière.

L’ESP de Dakar est l’une des écoles d’ingénieurs les plus importantes du Sénégal et de l’Afrique de l’Ouest. Elle forme des techniciens supérieurs et des ingénieurs. Ses étudiants évoluent alors dans le domaine de la science, de la technique et de la gestion.

Depuis sa création l’Ecole Supérieure Polytechnique de Dakar a toujours constitué un véritable pôle d’excellence pour la formation des étudiants du Sénégal, de la sous-région et d’ailleurs.

L’Institut Polytechnique (IP), fondé sur les fonts baptismaux en mai 1964 est devenu IUT (Institut universitaire de Technologie) en novembre 1967.

Le 30 avril 1973, l’Institut Universitaire de Technologie (IUT) se dote de la personnalité juridique. Il devient alors autonome financièrement au sein de l’Université de Dakar.









Emeraude ASSAH



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook