Sénégal : Un repli de 9,0% des activités extractives prévu en 2023

Vendredi 14 Juin 2024

En effet, explique-t-elle, la production de l’or, avec un poids dans la branche d’environ 50%, devrait se replier en liaison avec le recul de la demande mondiale mais également de la baisse de la teneur en or des fosses exploitées.



Sur les neuf (09) premiers mois de 2023, la production d’or a reculé de 15,4%, en phase avec les conditions défavorables sur la demande et la teneur des fosses exploitées (-23,6%).



De même, sur la même période, les productions de sable minéralisé (zircon) ont reculé de 23,2%, confortant davantage la contreperformance du sous-secteur des activités extractives.



Toutefois, la production de phosphate, en hausse de 4,0% en cumul à fin septembre, a contribué à atténuer cette baisse.



Bassirou MBAYE











Source : La Direction de la planification et des études économiques (Dpee)

