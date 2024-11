Sénégal : Une hausse de 16,2% des dépôts clientèle du secteur de la microfinance en 2023 avec une prédominance de la maturité à court terme

Composés essentiellement d’emprunts à terme (98% du total), le volume de financements reçus par les SFD a crû de 20% par rapport à l’année précédente pour s’établir à 149 milliards FCFA. Les fonds propres ont connu une progression de 10% pour se fixer à 208 milliards FCFA en 2023 contre 188 milliards FCFA en 2022.



Une analyse selon le sexe met en évidence une importance numérique des dépôts effectués par les clients « hommes » (284,2 milliards de francs CFA) avec une proportion de 50% de l’encours total contre 25% pour les femmes (141,1 milliards de francs CFA).



Pour ce qui est du volet « personnes morales », leurs dépôts pèsent 25% de l’encours total, soit un montant de 145,2 milliards de francs CFA.

Adou FAYE



En 2023, les dépôts du sociétariat ont affiché une progression de 16,2% par rapport à 2022 pour ressortir à 570 milliards FCFA, représentant 3,7% du PIB. Cette évolution est en liaison avec l’augmentation de 12,0% des dépôts à vue, de 6,0% des dépôts à terme et de 17,1% des autres dépôts. Les dépôts sont constitués, majoritairement, des dépôts à vue et des dépôts à terme représentant respectivement 45% et 41%.Source : https://www.lejecos.com/Senegal-Une-hausse-de-162-...