Sénégal, champion d'Afrique des U 20: Macky Sall offre une prime spéciale de 10 millions FCFA à chaque membre de la délégation
Lundi 13 Mars 2023

Les champions d’Afrique de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) des moins de 20 ans ont été reçus, ce 13 mars, au palais, par le président de la République, Macky Sall. Le Chef de l’Etat a pris la décision d’octroyer à chaque joueur et membre de la délégation, une prime de 10 millions FCFA. «Vous […] Les champions d’Afrique de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) des moins de 20 ans ont été reçus, ce 13 mars, au palais, par le président de la République, Macky Sall. Le Chef de l’Etat a pris la décision d’octroyer à chaque joueur et membre de la délégation, une prime de 10 millions FCFA. «Vous avez honoré la nation, en retour, vous méritez d’être honoré et récompensé. C’est pourquoi, au-delà des primes qui vous ont été dédiées par le Fédération et le ministère des Sports, j’ai décidé de vous allouer ainsi à chacun des membres de la délégation de la CAN, une prime spéciale de 10 millions de FCFA », a dit le président de la République qui salue le parcours exemplaire de l’équipe du Sénégal. Au terme d’un parcours presque parfait, le Sénégal s’est adjugé le trophée de la Coupe d’Afrique des Nations des moins de 20 ans. Les lionceaux réalisent cette performance pour la première fois de leur histoire. Le Sénégal a remporté tous ses six matches joués, marqué 14 buts avec la meilleure attaque de la compétition et n’a encaissé aucun but. O.B



Source : Source : https://lesoleil.sn/senegal-champion-dafrique-des-...

