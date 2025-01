Sénégal et Mauritanie : Ouverture officielle du premier puits du projet gazier GTA Rédigé par leral.net le Jeudi 2 Janvier 2025 à 10:15 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu/ Exploitation de gaz/ Saliou Ndong Les ministères de l’Énergie de la Mauritanie et du Sénégal ont officiellement annoncé l’ouverture du premier puits du projet Grand Tortue Ahmeyim (GTA), situé à la frontière maritime entre les deux pays. « Les ministères mauritanien et sénégalais de l’Énergie, ainsi que Petrosen et la Société mauritanienne des […] Sénégal Atlanticactu/ Exploitation de gaz/ Saliou Ndong Les ministères de l’Énergie de la Mauritanie et du Sénégal ont officiellement annoncé l’ouverture du premier puits du projet Grand Tortue Ahmeyim (GTA), situé à la frontière maritime entre les deux pays. « Les ministères mauritanien et sénégalais de l’Énergie, ainsi que Petrosen et la Société mauritanienne des hydrocarbures, se réjouissent d’annoncer l’ouverture du premier puits du projet GTA », déclarent les services de communication des deux ministères. Ils ajoutent que « cette étape cruciale marque une avancée significative dans la réalisation du projet GTA et renforce le partenariat exemplaire entre la Mauritanie et le Sénégal, les plaçant au cœur de l’industrie énergétique de la région ». Le communiqué conjoint, transmis à l’APS, rappelle que le projet Grand Tortue Ahmeyim est développé en partenariat avec la Société mauritanienne des hydrocarbures, Petrosen, BP et Kosmos Energy.



Source : Source : https://atlanticactu.com/senegal-et-mauritanie-ouv...

Accueil Envoyer à un ami Partager