Sénégal : inchangé depuis 1996, le salaire minimum garanti, va connaitre plusieurs revalorisations à partir du 1er juin 2018

Rédigé par leral.net le Mardi 8 Mai 2018

(Agence Ecofin) - Suite à un protocole d’accord signé lundi à Dakar, par les organisations syndicales et patronales les plus représentatives du Sénégal, le Salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) et du Salaire minimum agricole garanti (SMAG) en vigueur dans le pays, devraient bientôt connaitre une revalorisation.

C’est ce qu’a annoncé le ministère sénégalais du Travail, du dialogue social, des organisations professionnelles et des relations avec les institutions, à travers un communiqué. Précisant que ce protocole d’accord est la résultante « de négociations entamées il y a deux ans, entre les organisations syndicales et patronales les plus représentatives du Sénégal ».

En vertu donc de cet accord, le SMIG horaire au Sénégal, actuellement de 209,10 FCfa, devrait ainsi passer à 302, 890 FCfa à compter du 1er juin 2018, pour atteindre 317, 313 FCfa à compter du 1er janvier 2019 et 333, 808 FCfa à compter du 1er décembre 2019.

Le SMAG passera, quant à lui, à 213,92 FCfa à compter du 1er juin 2018 alors qu’il était à 182,95 FCfa jusque-là.

Par ailleurs, le SMIG mensuel qui était de 36 243 FCfa (environ 66 $), va passer à 52 500 FCfa (environ 95 $), à compter du 1er juin 2018, puis à 55 000 FCfa (environ 100 $) à partir du 1er janvier 2019. Il atteindra enfin 58 900 FCfa (environ 107 $), à compter du 1er décembre 2019.

Selon le ministère sénégalais du Travail, du dialogue social, des organisations professionnelles et des relations avec les institutions, cette revalorisation, outre son caractère protecteur, va entrainer une augmentation de certaines primes dont le mode de calcul est basé sur la valeur du SMIG.

Tout en précisant que « la dernière augmentation du SMIG horaire et du SMAG remonte à 1996, soit à plus de vingt ans ».



