Sénégal : l’ARTP donne aux abonnés télécoms le pouvoir technique d’évaluer la qualité des services

Les abonnés télécoms du Sénégal ont désormais la capacité technique pour évaluer la qualité de service offerte par les opérateurs télécoms. Jeudi 5 août, dans ses locaux de Dakar, l’Autorité de régulation des télécommunications et des postes (ARTP) a dévoilé l’application « ARTP SAMA RESEAU » qui a aussitôt été mise à leur disposition. Conçue par le régulateur, cette application offre à tout usager la possibilité de tester le débit de sa connexion Internet mobile et Wifi, de vérifier ou visualiser la carte de couverture des réseaux mobiles 2G, 3G, 4G disponibles dans sa zone de résidence.



Selon l’ARTP, l’application « ARTP SAMA RESEAU » est associée à une plateforme d’analyse avancée lui permettant d’avoir un aperçu global sur la qualité d’expérience des utilisateurs des réseaux mobiles sur toute l’étendue du territoire national. Elle permet de remonter, le cas échéant, les problèmes et dysfonctionnements ponctuels au régulateur tout en respectant la vie privée des usagers. « Les données sont anonymisées et collectées conformément à la réglementation relative à la protection de données personnelles au Sénégal », a souligné l’ARTP.



La mise à disposition des Sénégalais de l’application « ARTP SAMA RESEAU » cadre avec la stratégie 2021-2023 d’amélioration de la qualité de service lancée le 20 décembre 2020 par l’ARTP. Elle épouse son ambition de faire du marché télécoms sénégalais une référence en Afrique de l’Ouest en termes d'expérience client. La Covid-19 ayant contribué à renforcer les télécoms comme service de base essentiel au développement, leur qualité préoccupe davantage le régulateur.



Pendant longtemps, l’ARTP a effectué elle-même les mesures techniques pour évaluer la qualité de service offerte par les opérateurs télécoms. Une tâche fastidieuse qui ne pouvait pas être menée en continu. Les opérateurs télécoms profitaient de cette faiblesse pour n’investir dans la qualité de service que lorsqu’ils étaient épinglés, parfois une fois l’année. Avec « ARTP SAMA RESEAU », le régulateur aura désormais accès à un flot continu de données en temps réel qui lui permettra de mieux apprécier les efforts des opérateurs sur l’ensemble du territoire national tout au long de l’année. (Ecofin)

Source : https://www.impact.sn/Senegal-l-ARTP-donne-aux-abo...