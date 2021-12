Sénégal: l’opposant Ousmane Sonko co-auteur d’un ouvrage sur la décentralisation

Un mois avant les élections locales municipales et départementales, l’opposant politique Ousmane Sonko et Moussa Balla Fofana - membre de Pastef et banquier au Canada - ont sorti le 25 décembre un ouvrage sur la décentralisation éditée par les éditions Harmattan. Un coup de communication à la veille des élections.



La date n’a pas été choisie au hasard ; presqu’un mois jour pour jour avant les élections locales, l’ouvrage d’Ousmane Sonko et de Moussa Bala Fofana est disponible à la librairie l’Harmattan, alors que le leader du Pastef se présente à la mairie de Ziguinchor le 23 janvier prochain.



Une position assumée, explique son co-auteur, ancien conseiller technique au ministère de l'Aménagement du territoire et des collectivités locales, qui espère que les propos de l’ouvrage résonnent avec les enjeux du prochain scrutin.



Un nouveau modèle

Le texte fait d’abord un diagnostic de la décentralisation afin de présenter un nouveau modèle où les territoires deviendraient des pôles de développement. L’objectif est que les collectivités territoriales portent 25% du budget national, explique Moussa Bala Fofana



Pour le moment, aucune cérémonie de présentation ou de dédicaces n’est encore organisée. Cela se fera peut-être après la campagne électorale, afin de ne pas mélanger la sortie de cet essai avec la politique.





RFI

Source : https://www.exclusif.net/Senegal-l-opposant-Ousman...