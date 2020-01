Sénégal: le Président Macky Sall « satisfait » du travail des entreprises turques

Rédigé par leral.net le Mercredi 29 Janvier 2020 à 08:35 | | 0 commentaire(s)|

Le président de la République, Macky Sall, s’est dit satisfait du travail des entreprises turques au Sénégal, annonçant des investissements de plus 400 millions de dollars pour les années à venir.



’ ’Nous sommes très satisfaits de la coopération avec les entreprises turques ’’, a dit Macky Sall, lors de la conférence de presse avec le président Erdogan arrivé lundi dans la soirée à Dakar.



Interpellé sur la gestion de l’Aéroport international Blaise Diagne(AIBD) par la société turque Limak-SUMMA, sur Tosyali et Carpowership (barge), Macky Sall s’est rejoui de ’’l’accompagnement’’ des sociétés turques.



Selon le chef de l’Etat, Tosyali qui intervient dans la fabrication du métal, du fer à béton, etc, a réalisé en si peu de temps, un investissement de 100 millions dollars qui sera porté jusqu’à 400 millions de dollars.



Macky Sall a aussi salué l’investissement de Summa, plus connu pour la construction d’infrastructures, et qui envisage d’investir 100 millions de dollars à Diamniadio, dans le cadre d’une banque commerciale, d’hôtels, d’infrastructures.



’’ Il s’agit d’un investissement direct étranger qui nous procure de la croissance et de l’emploi ’’, a fait savoir Macky Sall, ajoutant qu’il est ’’globalement’’ satisfait de la gestion de l’AIBD.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos