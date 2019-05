Sénégal : le budget de la CAN 2019 estimé à 3 milliards Le Ministre des Sports, Matar Bâ, a annoncé, hier, que le budget du Sénégal pour la Coupe d’Afrique des Nations de football est estimé à 3 milliards de Francs CFA. Une somme qui inclue la préparation des Lions à Saly, en Espagne et toute la compétition en Egypte, du 21 juin au 19 juillet 2019.

Le Sénégal est logé dans le groupe C en compagnie de la Tanzanie, du Kenya et de l’Algérie.



Rédigé par leral.net le Mardi 28 Mai 2019



