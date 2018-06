Sénégal: retour à la normale à l'aéroport Blaise Diagne Des vents violents et une forte pluie ont perturbé les activités au nouvel aéroport de Dakar.

Des vents à plus de 90 km/h ont brièvement fait suspendre les activités à l'aéroport Blaise Diagne. L'aéroport international Blaise Diagne de Diass (AIBD), a été fermé pendant une heure en raison de fortes pluies qui se sont abattues sur Dakar et sa région.



Pendant ce laps de temps dira Xavier Mary, le directeur général, les avions ont été dirigés vers d'autres aéroports de la sous-région notamment vers Banjul, Nouakchott et Conakry.



Aucun dégât majeur n'a été enregistré et c'est après avoir vérifié que les conditions de sécurité sont respectées que la décision de rouvrir l'aéroport a été prise, a-t-il ajouté.



Xavier Mary, qui parle de dégâts mineurs, a révélé que des dispositions seront prises pour que pareils incidents ne puissent à l'avenir perturber les activités aéroportuaires.













BBC Afrique

