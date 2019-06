Sénégal vs Algérie : Les Lions faiblement notés

Rédigé par leral.net le Jeudi 27 Juin 2019 à 22:08 | | 0 commentaire(s)|

Le Sénégal a joué un match très désarticulé, conduisant à sa perte en deuxième période du temps réglementaire dans sa seconde sortie de la Can 2019. Les lions ont perdu de 1 but à 0. Au sortir de cette compétition, les joueurs de l’équipe nationale du Sénégal ont fait l’objet d’une notation de leurs prestations. Pape Alioune Ndiaye a été l’unique lion à confirmer son leadership.



Les notes attribuées aux joueurs de l’équipe nationale du Sénégal du match contre l’Algérie, n’ont pas été reluisantes. Seul Kalidou Koulibaly (7) a pu s’en sortir dans cette rencontre.



Le gardien Edouard Mendy (6.5) n’a pas non plus grand chose à se reprocher et, a été plutôt correct sauf sur ses sorties approximatives qui pouvaient faire mouche. Du côté de Cheikhou Kouyaté (5), le manque de rythme et de lecture de jeu depuis les arrières bases ont failli condamner les »Lions à plusieurs reprises.



Les latéraux Moussa Wagué (6) et Youssouf Sabaly (6) ont été très moyens dans ce match manquant d’inspiration offensive.



Chapeau bas à Pape Alioune Ndiaye



C’est le seul Sénégalais qui a pu sortir la tête de l’eau dans ce match. Très présent dans l’entrejeu, Pape Alioune Ndiaye (7.5) a été très généreux et très correct techniquement. Ce qui ne fut pas le cas de Krépin Diatta (6) et Alfred Ndiaye (6), moins en verve dans cette partie.



Une attaque sevrée de balles



C’est une des déceptions de ce match : l’attaque a été inexistante. De Sadio Mané (6) passant par Diao Baldé Keïta (6) et Mbaye Niang (4), le Sénégal n’a jamais su inquiéter l’Algérie. Pire, les entrées en jeu de Sada Thioub (5) et Mbaye Diagne (5) n’ont pas changé grand-chose.



En somme, les absences d’Ismaila Sarr et Idrissa Gana Gueye ont été fatales au Sénégal. De plus, le choix de faire jouer Cheikhou Kouyaté en défense semble incompréhensible. Lent et très imprécis dans ses passes et sur ses appuis, il n’a pas rassuré ses coéquipiers. Il faudra très vite se relever pour espérer une qualification en 1/8es de finale.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos