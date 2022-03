Sénégal vs Egypte: Les "Lions" remettent les pendules à l'heure (1ère période) Rédigé par leral.net le Mardi 29 Mars 2022 à 21:30 | | 0 commentaire(s)| Les "Lions" ont répondu aux Egyptiens comme lors du match aller, avec un but matinal de Boulaye Dia (3'), suite à une faute commise sur Saliou Ciss. A la mi-temps, c'est un score de parité sur l'ensemble des deux rencontres. Le Sénégal a son destin en mains désormais. Un autre but sans en encaisser, le qualifierait à la Coupe du Monde au Qatar.



Accueil Envoyer à un ami Partager