Sénégal vs Namibie : Arrivée des Lions à l'aéroport Blaise Diagne, Bouna Sarr dans le groupe en compagnie de Mendy et Koulibaly... Rédigé par leral.net le Mardi 5 Octobre 2021 à 01:47

Après avoir compté quelques Lions dans la tanière depuis le dimanche, Aliou Cissé peut enfin disposer de la quasi-totalité de son effectif. Les joueurs sont arrivés ce lundi en début de soirée, en terre sénégalaise pour les besoins des deux prochaines journées comptant pour les éliminatoires du mondial Qatar 2022.



C'est précisément autour de 21h que l'avion qui convoyait les joueurs a atterri sur le tarmac de l'aéroport international Blaise Diagne de Diass. Ainsi, les parisiens Idrissa Gana Guèye et Abdou Diallo ont été accueillis par les fédéraux avant de rejoindre directement le Radisson Blu de Diamniadio à bord d'une luxueuse voiture noire.



Au même moment, un petit groupe de joueurs attendait encore dans le hall de l'aéroport, en présence de membres du staff technique. Il s'agit du capitaine Kalidou Koulibaly, des trois gardiens de la tanière, Édouard Mendy, Alfred Gomis, Sény Dieng et du neo international, Bouna Sarr récemment convoqué pour la première fois en sélection.



À noter la présence de Boulaye Dia, annoncé incertain pour le match de samedi contre la Namibie, suite à une légère blessure contractée avec son club Villarreal. L'attaquant sénégalais devrait d'abord faire constater son état de santé par le staff médical des lions pour être fixé sur sa disponibilité ou pas.



L'ailier droit des Lions, Ismaïla Sarr n'a pas encore été aperçu dans le groupe. Lors de la publication de sa liste de joueurs, le coach Cissé avait déjà fait état d'une certaine incertitude sur sa venue en regroupement, à cause de certaines contraintes liées à son club, Watford.



La star de l'équipe Sadio Mané est également attendu ce lundi soir de même que Pape Matar Sarr et le reste du groupe...



