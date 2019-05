Sénégalaise tuée sous un métro à Rome : Retour en images sur les lieux du drame Adji Rokhaya Wagne, une Sénégalaise âgée de 35 ans, est morte coincée sous les rames du métro jeudi (hier) à Rome en Italie. Le drame s’est produit peu après 11 heures, au niveau de la station de métro A de via Lepanto. La jeune femme aurait des problèmes de vision, comme l'a signalé un marchand ambulant sénégalais qui s'est rendu sur les lieux après avoir entendu les nouvelles (voir vidéo). Adji Rokhaya Wagne qui était en compagnie d'un de ses proches, est tombée sur la piste, puis s’est relevée avant de tenter désespérément de remonter sur le quai, selon les images des caméras de surveillance consultées par les médias italiens. Le conducteur du métro sous le choc, a affirmé aux enquêteurs qu'il n'avait vu la femme qu’à la dernière minute et qu'il n'avait pas été capable de freiner à temps. Pour autant, le bureau du procureur de Rome a ouvert une enquête pour homicide par négligence contre lui. Retour en images sur la scène du drame.

Rédigé par leral.net le Vendredi 31 Mai 2019 à 14:45









































