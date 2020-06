Senelec-Akilee: Macky Sall demande de casser le contrat

Rédigé par leral.net le Mardi 9 Juin 2020 à 12:37

Le contrat entre Akilee et la Senelec continue d’alimenter les débats. Selon "Le Quotidien", le chef de l’État ne demande, ni plus ni moins, que de casser le contrat pour l’installation de compteurs intelligents.



Macky Sall a en émis le souhait, informe-t-on, lors d’une audience avec les ministres des Finances et du Budget (Abdoulaye Daouda Diallo), du Pétrole et des Énergies (Mouhamadou Makhtar Cissé), le Secrétaire général de la Présidence (Mahammed Boun Abdallah Dionne) et l'Agent judiciaire de l'État (Antoine Félix Diome).





