Sensibilisation : Djibril Thierno Diop insiste sur le danger du réchauffement climatique et la pollution en Wolof Rédigé par leral.net le Samedi 29 Juin 2024 à 01:31 | | 0 commentaire(s)| Autre accent et sur le même sujet, le chef de service du CROUS de Diamniadio Djibril Thierno Diop a souligné la nécessité de sensibiliser sur les dangers du réchauffement climatique et la pollution qui engendre des effets néfastes sur la vie des populations.

Pour lui il est question de conscientiser les étudiants en premier à adopter des comportements responsables pour préserver l'environnement.

Nous écoutons Djibril Thierno Diop avec Ibrahima Khalil Diémé





