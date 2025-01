Sensibilisation du public sur ses enjeux : Le Sénégal va célébrer la Journée internationale de la protection des données Le Sénégal célèbre, ce mardi 28 janvier 2025, la Journée internationale de la protection des données, également connue sous le nom de « Privacy Day ». Cette journée, observée dans le monde entier, a pour objectif de sensibiliser le public aux enjeux de la protection des données personnelles et de promouvoir les meilleures pratiques en matière de confidentialité et de sécurité.

Rédigé par leral.net le Vendredi 24 Janvier 2025 à 10:49

À cette occasion, la Commission de Protection des Données Personnelles (CDP) du Sénégal a élaboré un programme riche et varié, comprenant plusieurs activités axées sur l’éducation, l’innovation et l’accessibilité. Parmi les temps forts :



• Session de sensibilisation avec les élèves de l’Institution Sainte Jeanne d’Arc de Dakar : Prévue le matin à partir de 9h, cette session vise à éduquer les jeunes sur l’importance de protéger leurs données personnelles et à les doter des outils nécessaires pour naviguer en ligne, en toute sécurité.



• Webinaire sur la protection des données et l’innovation par les start-up : À partir de 15h, des experts, des start-up et des représentants de la CDP, échangeront sur les défis de la conformité aux standards de protection, dans un contexte d’innovation technologique.



La CDP souligne l’importance de la collaboration entre citoyens, entreprises et institutions, pour bâtir un environnement numérique respectueux des droits à la vie privée. Les citoyens et les organisations sont encouragés à participer activement à ces initiatives.



